Карагандинские предпринимательницы ищут новые возможности для бизнеса в Китае

В деловых мероприятиях в Китае участвуют две финалистки проекта «Одно село – один продукт» из Карагандинской области. Күндыз Хапан производит натуральную продукцию из облепихи, а Жаннур Толеубаева развивает бренд изделий из шерсти и войлока. Для предпринимательниц это возможность перенять зарубежный опыт, найти партнёров и новые идеи для производства.

На форуме предпринимателей и международной конференции в городе Уцзяцюй представители шести стран обсуждают промышленное сотрудничество и устанавливают новые контакты.

Күндыз Хапан и Жаннур Толеубаева вошли в десятку финалистов регионального этапа проекта «Бір ауыл – бір өнім» в этом году. Он помогает местным производителям развивать собственные бренды и совершенствовать продукцию и продвигать её на новые рынки.

По словам предпринимательниц, встречи прошли с пользой для дела.

Жаннур Толеубаева из Актогайского района планирует пойти дальше и наладить глубокую переработку местного сырья. Её проект QYZYLARAI WOOL & LANOLIN предполагает создание производства на основе овечьей шерсти.

— Для меня эта поездка — важный шаг в развитии проекта. Я изучаю оборудование, знакомлюсь с технологиями первичной обработки овечьей шерсти и рассматриваю возможности сотрудничества с Китаем. Наша цель — создать производство в родном районе, перерабатывать местное сырьё и открывать новые рабочие места, — рассказала Жаннур Толеубаева.

Күндыз Хапан из Осакаровского района смогла обсудить возможности партнёрства с представителями бизнеса из других стран, в том числе с руководителем международной торговой компании из Монголии.

По информации Палаты предпринимателей Карагандинской области