В Актогайском районе вручили ключи от 18 квартир
В преддверии Дня Республики в посёлке Сарышаган Актогайского 18 семей получили ключи от квартир в новом двухэтажном доме. Новосёлами стали представители социально уязвимых категорий населения.
Среди получателей жилья — дети-сироты, люди с инвалидностью, а также представители неполных и многодетных семей.
Все квартиры переданы в чистовой отделке и подключены к центральным инженерным коммуникациям, что позволит новосёлам сразу приступить к обустройству своего жилья.
Аким Актогайского района Абылай Аманжолов поздравил новосёлов с этим событием:
— Сегодня мы вручили ключи от 18 квартир. Это важный шаг в решении жилищного вопроса и повышении уровня социальной защищённости населения. Для каждой семьи жильё — это уверенность в завтрашнем дне, стабильность и новые возможности. Пусть в ваших домах всегда царят мир, согласие и благополучие, а детский смех наполняет каждый день радостью! Мы и впредь будем продолжать работу по благоустройству и развитию района, создавая комфортные условия для жизни.
Вручение ключей от новых квартир стало значимым событием для жителей Актогайского района и ещё одним шагом в реализации мер социальной поддержки населения.
Фото акимата Актогайского района