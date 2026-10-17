В преддверии празднования Дня Республики в Карагандинской области пройдут республиканские акции Republic Day

и Bereke Fest, которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся

до 27 октября включительно. Покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придётся основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях Republic Day и Bereke Fest в Карагандинской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях Republic Day и Bereke Fest

Торговые дома, торговые центры и ТРЦ — акция Republic Day:

ТД «Бум» — г. Караганда, мкр-н Степной-3, 3б.

ТД «Таир» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, ст. 88/2.

ТРЦ Global City — г. Караганда, 134-й учетный квартал, ст. 921.

ТРЦ City Mall — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 59/2.

ЦУМ — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 53/8.

ТД «Арбат» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 55/7.

ТД «Абсолют» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, ст. 55.

ТЦ «Арай» — г. Караганда, пр-т Строителей, 10.

ТД «Абзал» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 50а.

ТД «Проспект» — г. Караганда, улица Язева, 14/1.

ТД «Каскад» — г. Караганда, мкр-н Мамыраева, участок 24/1.

ТД «Акжолтай» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 53а.

ТД «Строймарт» — г. Караганда, 137-й учётный квартал, 39.

ТД «12 месяцев» — г. Караганда, пр-т Строителей, 37/2.

ТД «Умай» — г. Караганда, улица Карла Маркса, 9.

ТД «Галерея» — г. Караганда, пр-т Нурсултана Назарбаева, 15.

ТД «Азия» — г. Караганда, улица Воинов-Интернационалистов, 31.

ТД «Реал» — г. Караганда, 17-й мкр-н, 53/1.

Супермаркеты — акция «Bereke Fest»

ТС «Норма» — г. Караганда, мкр-н «Гульдер-1», ст. 3/1.

ТС «Норма» — г. Караганда, ул. Новогородская, 1.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. К. Маркса, 9.

ТС «Аян» — г. Темиртау, пр-т Республики, 64.

ТС «Аян» — г. Темиртау, б. Независимости, 25.

ТС «Аян» — г. Караганда, Ерубаева, 48.

ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Восток-2, 5.

ТС «Аян» — г. Караганда, 12-й мкр-н, 51/1.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Воинов-Интернационалистов, 32.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Ержанова, 39.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Рыскулова, 5а.

ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Голубые Пруды, 18/3.

ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Б.-жырау, 72.

ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Строителей, 13.

ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Степной-2, 14.

ТС «Аян» — г. Темиртау, ул. Абая, 45.

ТС «Аян» — г. Темиртау, 7 мкр-н, 24а.

ТС «Аян» — г. Темиртау, 7 мкр-н, 1а.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Алиханова, 37/4.

ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Нуркена Абдирова, 26.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Аманжолова, 35/1.

ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Аманжолова, 17.

ТС «Аян» — г. Караганда, 21 мкр-н, 4.

ТС «Аян» — г. Темиртау, пр-т Мира, 66.

ТС «Корзина» — г. Караганда, ул. Язева, 14/1.

ТС «Корзина» — г. Караганда, мкр-н Степной-3, 3б.

ТС «Корзина» — г. Караганда, мкр-н Восток-5, 24/1.

ТС «Корзина» — г. Караганда, 22-й мкр-н, 24.

ТС Magnum — г. Караганда, ул. Шахтёров, 82.

ТС «Корзина» — г. Темиртау, пр-т Металлургов, 33.

ТС «Юма» — г. Караганда, Орбита-1, 6.

ТС «Юма» — г. Караганда, ул. Гоголя, 37/3.

ТС «Гастроном» — г. Темиртау, ул. Абая 104.

ТС «Гастроном» — г. Темиртау, пр-т Металлургов 13.

ТС «Гастроном» — г. Темиртау, пр-т Республики, 27.

ТС GreenMart — г. Сарань, 3 мкр-н, стр. 12б.

ТС «Фудмарт» — г. Шахтинск, ул. Абая Кунанбаева, 70.

ТС Real — г. Абай, ул. Сакена Сейфуллина, 38.

ТС «Оптима» — г. Караганда, пр-т Абдирова, 44/1 нп. 1.

ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Анжерская, стр. 41, нп. 1.

ТС «Оптима» — г.Караганда, 12 мкр-н, стр. 7в.

ТС «Оптима» — г.Караганда, ул. Ермекова, д. 35, нп. 2.

ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Зелинского, д. 34/1, нп. 2.

ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Лободы, стр. 30/2.

ТС «Оптима» — г. Сарань, учётный квартал 003, стр. 365.

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Космонавтов, 1/29, ТД «Таир».

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Муканова, 9.

ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Сакена, 2а.

ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Назарбаева, д. 15, ТД «Галерея».

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Ермекова, д. 52.

ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, д. 50а, ТД «Абзал».

ТС «Южный» — 17 мкр-н, д. 4.

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Карла Маркса, 7/1, ТД Irbis.

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Зелинского, д. 2а.

ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Н. Абдирова, д. 15.

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Абая, 18, маг. «Гастроном».

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Мустафина, 3/2, ТД «Город».

ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Сатыбалдина, 11, маг. «Раха».

ТС «Южный» — г. Темиртау, мкр-н 3а, д. 5.

ТС «Ёжик» — г. Караганда, Кемеровская, 57/1 .

ТС «Ёжик» — г. Караганда, 23-й мкр-н, 4.

ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 14, 44а.

ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 16, 2а.

ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 17, 47.

ТС INMART — г. Караганда, Сатыбалдина, 27.

ТС Balmart — г. Балхаш, ул. Сатпаева, 15.

ТС INMART — г. Караганда, пр-т Н. Абдирова, 52.