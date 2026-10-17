В Карагандинской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции Republic Day и Bereke Fest
В преддверии празднования Дня Республики в Карагандинской области пройдут республиканские акции Republic Day
и Bereke Fest, которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся
до 27 октября включительно. Покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придётся основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях Republic Day и Bereke Fest в Карагандинской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях Republic Day и Bereke Fest
Торговые дома, торговые центры и ТРЦ — акция Republic Day:
ТД «Бум» — г. Караганда, мкр-н Степной-3, 3б.
ТД «Таир» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, ст. 88/2.
ТРЦ Global City — г. Караганда, 134-й учетный квартал, ст. 921.
ТРЦ City Mall — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 59/2.
ЦУМ — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 53/8.
ТД «Арбат» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 55/7.
ТД «Абсолют» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, ст. 55.
ТЦ «Арай» — г. Караганда, пр-т Строителей, 10.
ТД «Абзал» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 50а.
ТД «Проспект» — г. Караганда, улица Язева, 14/1.
ТД «Каскад» — г. Караганда, мкр-н Мамыраева, участок 24/1.
ТД «Акжолтай» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, 53а.
ТД «Строймарт» — г. Караганда, 137-й учётный квартал, 39.
ТД «12 месяцев» — г. Караганда, пр-т Строителей, 37/2.
ТД «Умай» — г. Караганда, улица Карла Маркса, 9.
ТД «Галерея» — г. Караганда, пр-т Нурсултана Назарбаева, 15.
ТД «Азия» — г. Караганда, улица Воинов-Интернационалистов, 31.
ТД «Реал» — г. Караганда, 17-й мкр-н, 53/1.
Супермаркеты — акция «Bereke Fest»
ТС «Норма» — г. Караганда, мкр-н «Гульдер-1», ст. 3/1.
ТС «Норма» — г. Караганда, ул. Новогородская, 1.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. К. Маркса, 9.
ТС «Аян» — г. Темиртау, пр-т Республики, 64.
ТС «Аян» — г. Темиртау, б. Независимости, 25.
ТС «Аян» — г. Караганда, Ерубаева, 48.
ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Восток-2, 5.
ТС «Аян» — г. Караганда, 12-й мкр-н, 51/1.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Воинов-Интернационалистов, 32.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Ержанова, 39.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Рыскулова, 5а.
ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Голубые Пруды, 18/3.
ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Б.-жырау, 72.
ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Строителей, 13.
ТС «Аян» — г. Караганда, мкр-н Степной-2, 14.
ТС «Аян» — г. Темиртау, ул. Абая, 45.
ТС «Аян» — г. Темиртау, 7 мкр-н, 24а.
ТС «Аян» — г. Темиртау, 7 мкр-н, 1а.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Алиханова, 37/4.
ТС «Аян» — г. Караганда, пр-т Нуркена Абдирова, 26.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Аманжолова, 35/1.
ТС «Аян» — г. Караганда, ул. Аманжолова, 17.
ТС «Аян» — г. Караганда, 21 мкр-н, 4.
ТС «Аян» — г. Темиртау, пр-т Мира, 66.
ТС «Корзина» — г. Караганда, ул. Язева, 14/1.
ТС «Корзина» — г. Караганда, мкр-н Степной-3, 3б.
ТС «Корзина» — г. Караганда, мкр-н Восток-5, 24/1.
ТС «Корзина» — г. Караганда, 22-й мкр-н, 24.
ТС Magnum — г. Караганда, ул. Шахтёров, 82.
ТС «Корзина» — г. Темиртау, пр-т Металлургов, 33.
ТС «Юма» — г. Караганда, Орбита-1, 6.
ТС «Юма» — г. Караганда, ул. Гоголя, 37/3.
ТС «Гастроном» — г. Темиртау, ул. Абая 104.
ТС «Гастроном» — г. Темиртау, пр-т Металлургов 13.
ТС «Гастроном» — г. Темиртау, пр-т Республики, 27.
ТС GreenMart — г. Сарань, 3 мкр-н, стр. 12б.
ТС «Фудмарт» — г. Шахтинск, ул. Абая Кунанбаева, 70.
ТС Real — г. Абай, ул. Сакена Сейфуллина, 38.
ТС «Оптима» — г. Караганда, пр-т Абдирова, 44/1 нп. 1.
ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Анжерская, стр. 41, нп. 1.
ТС «Оптима» — г.Караганда, 12 мкр-н, стр. 7в.
ТС «Оптима» — г.Караганда, ул. Ермекова, д. 35, нп. 2.
ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Зелинского, д. 34/1, нп. 2.
ТС «Оптима» — г. Караганда, ул. Лободы, стр. 30/2.
ТС «Оптима» — г. Сарань, учётный квартал 003, стр. 365.
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Космонавтов, 1/29, ТД «Таир».
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Муканова, 9.
ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Сакена, 2а.
ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Назарбаева, д. 15, ТД «Галерея».
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Ермекова, д. 52.
ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Бухар-жырау, д. 50а, ТД «Абзал».
ТС «Южный» — 17 мкр-н, д. 4.
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Карла Маркса, 7/1, ТД Irbis.
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Зелинского, д. 2а.
ТС «Южный» — г. Караганда, пр-т Н. Абдирова, д. 15.
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Абая, 18, маг. «Гастроном».
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Мустафина, 3/2, ТД «Город».
ТС «Южный» — г. Караганда, ул. Сатыбалдина, 11, маг. «Раха».
ТС «Южный» — г. Темиртау, мкр-н 3а, д. 5.
ТС «Ёжик» — г. Караганда, Кемеровская, 57/1 .
ТС «Ёжик» — г. Караганда, 23-й мкр-н, 4.
ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 14, 44а.
ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 16, 2а.
ТС INMART — г. Караганда, р-н Ә. Бөкейхан, мкр-н 17, 47.
ТС INMART — г. Караганда, Сатыбалдина, 27.
ТС Balmart — г. Балхаш, ул. Сатпаева, 15.
ТС INMART — г. Караганда, пр-т Н. Абдирова, 52.