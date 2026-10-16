Карагандинская специальная школа-интернат №2 отметила юбилей фестивалем «Школа – 60 лет: традиции и будущее». За шесть десятилетий она прошла путь от школы для детей с последствиями полиомиелита до образовательного пространства, где особое внимание уделяют развитию, социализации и подготовке воспитанников к самостоятельной жизни.

Сегодня здесь обучаются 149 детей, а среди приоритетов – совершенствование коррекционной помощи, развитие профессиональных навыков и создание новых возможностей для выпускников.

Школа открылась в 1966 году. Сейчас в ней созданы все необходимые условия для обучения и передвижения маломобильных воспитанников.

– На протяжении многих лет школа-интернат вносит значительный вклад в развитие специального образования Карагандинской области. За каждым успехом воспитанников стоит большой труд педагогов, их терпение и забота, которые помогают раскрывать способности детей, формировать самостоятельность и адаптироваться в обществе, – отметил заместитель руководителя управления образования Дархан Жиенбаев.

В последние годы укрепилась материально-техническая и коррекционно-развивающая база школы. Здесь оборудованы логопедический кабинет, кабинет социально-бытовой ориентировки и студия сенсорной интеграции и нейрокоммуникации «Импульс».

– Самое главное – мы готовим детей к самостоятельной жизни. На кухне учим правильно пользоваться электроприборами и соблюдать правила безопасности, в мини-маркете – выбирать товары и расплачиваться за покупки. В парикмахерской тренируем навыки общения: ребёнок должен уметь объяснить, какая услуга ему нужна, – рассказала преподаватель Дарига Байжигитова.

В школе также развивают творческие способности учащихся и поддерживают интерес к спорту. Ученик 12-го класса Мади Балтабаев говорит, что все дети чем-то занимаются.

– Вместе с клубом матерей, отцов и бабушек мы сделали этот макет «Древние города, расположенные на Великом шелковом пути». А ещё мне нравятся шахматы. Но сейчас я больше занят учёбой, потому что у меня выпускной класс и буду сдавать ЕНТ, – делится планами Мади.

С прошлого учебного года школа обеспечивает получение общего среднего образования. Учащиеся могут продолжить обучение в 11 и 12-м классах, получить аттестат и поступить в вуз.

В школе также развивают экологическое образование: на территории экостанции реализуют исследовательские и практические проекты, во дворе учебного заведения работает экоцентр. В дальнейшем на базе швейной мастерской планируют создать творческое пространство.

– Мы планируем совершенствовать коррекционно-развивающую среду, внедрять цифровые технологии и возможности искусственного интеллекта, развивать профориентацию и практическую подготовку. Наша задача – помочь выпускникам освоить навыки самостоятельной жизни и адаптироваться в обществе. Также намерены укреплять сотрудничество с семьями, образовательными организациями, работодателями и соцслужбами, – говорит директор специальной школы-интерната №2 Эльмира Амандыкова.

Также была оформлена фотогалерея «Место знаний и доброты», прошла выставка «Поддержка родителей – забота о ребёнке», презентация методических разработок педагогов и творческих работ учащихся, экспозиция театра теней «Силуэт».

Для гостей провели мастер-классы по гончарному делу, сенсорной интеграции, нейрокоррекции, адаптивной физкультуре и реабилитации. Среди используемых технологий – интерактивный пол, который реагирует на движения ребёнка и сопровождает их музыкой.

Ряд педагогов наградили почётными грамотами и благодарственными письмами руководителя управления образования.