В Караганде открыт набор на второй поток Tomorrow School — первой в Казахстане школы искусственного интеллекта и программирования, работающей в формате peer-to-peer, где участники учатся друг у друга и совместно работают над практическими проектами.

Обучение бесплатное и проходит на базе Карагандинского технического университета имени Абылкаса Сагинова при поддержке акимата Карагандинской области.

Участники смогут освоить работу с искусственным интеллектом, AI-инженерию, кибербезопасность, разработку игр и другие направления. Программа также включает изучение языков программирования Go, JavaScript, Rust и Python, а также работу над более чем 50 практическими проектами для портфолио.

Обучение ориентировано на практику, развитие профессиональных навыков и взаимодействие внутри IT-сообщества. Участникам также будут доступны кампус, работающий круглосуточно, нетворкинг и общение с единомышленниками.

Регистрация на второй поток продлится до 23 октября. На эту же дату запланирован Check-In. С 26 октября по 21 ноября пройдёт «Бассейн» — вводный интенсивный этап обучения.

Занятия организованы по адресу: Караганда, улица Терешковой, 38а.

Подать заявку можно через ссылку в шапке профиля Instagram @tomorrow_school.ai.