Карагандинскую подстанцию «Фёдоровка» обновляют впервые за полвека

Подстанция «Фёдоровка», которая работает с 1974 года, проходит масштабную реконструкцию. За более чем 50 лет оборудование устарело, поэтому его заменят на современное, более надёжное и безопасное.

Работы проводит компания «Қарағанды Жарық» в рамках инвестиционной программы на 2024–2027 годы.

На сегодняшний день уже построено новое здание закрытого распределительного устройства, обновлено открытое распределительное устройство на 110 кВ, установлены силовые трансформаторы и вспомогательное оборудование. Также подготовлена территория подстанции.

Сейчас специалисты «Қарағанды Жарық» прокладывают кабельные лотки, устанавливают ограждение и подключают системы защиты и управления.

Завершить реконструкцию планируют в 2027 году.

После этого потребителей будут постепенно переводить на обновлённую подстанцию.

Сегодня «Фёдоровка» обеспечивает электроэнергией более 4 тысяч жителей и свыше 200 организаций. Её обновление важно для всех, кто получает от неё электроэнергию.

Главная цель реконструкции — снизить риск аварийных отключений и сделать электроснабжение более надёжным и безопасным.

По информации акимата Караганды