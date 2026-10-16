В Осакаровском районе девять безработных получат профессию и будут трудоустроены

Девять безработных жителей Осакаровского района осваивают профессию машиниста (кочегара) котельной. После завершения профессионального обучения они приступят к работе на заранее определённых рабочих местах.

Обучение началось 25 августа на базе Центра профессионального обучения Темиртау и продлится до 23 октября. Двухмесячная программа предусматривает теоретическую подготовку продолжительностью 17 дней, а также практические занятия непосредственно на рабочих местах будущих работодателей.

На время обучения каждому участнику выплачивается стипендия в размере 43 574 тенге. По окончании курса слушатели получат свидетельства о профессиональном образовании и квалификационные удостоверения.

Как отметил специалист Карьерного центра Осакаровского района Магомед Межидов, при организации профессионального обучения особое внимание уделяется запросам работодателей и дальнейшему трудоустройству участников.

— При организации обучения мы ориентируемся на реальные потребности работодателей. Наша задача не просто дать человеку новую профессию, а обеспечить его дальнейшее трудоустройство. Все девять участников после успешного завершения обучения сразу приступят к работе на заранее определённых рабочих местах. Мы сопровождаем на всех этапах: от начала обучения до выхода на постоянное рабочее место, — подчеркнул Магомед Межидов.

Обучение организовано с использованием платформы Enbek.kz. Работодатели могут размещать на ней заявки на подготовку необходимых специалистов, а безработные — регистрироваться для поиска работы и получения государственной поддержки.

По информации акимата Осакаровского района