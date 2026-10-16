В Караганде запустят новый автобусный маршрут

В Караганде с 19 октября в тестовом режиме начнёт работу новый автобусный маршрут №24. Решение принято в связи с обращениями жителей и направлено на улучшение транспортной доступности для учащихся школы №21.

Автобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала и следовать по проспекту Бухар-жырау с поворотом на улицу Толепова.

Далее маршрут пройдёт по улицам Моторной, Заводской и Жилстроевской, затем по Степной. Конечной точкой станет остановка перед кафе «Достар» на Дубовской.

В будние дни на маршруте планируется задействовать четыре автобуса. Интервал движения составит 15 минут. Отслеживать местоположение автобусов пассажиры смогут через мобильное приложение ONAY!.

Кроме того, по многочисленным обращениям жителей будет восстановлена прежняя схема движения автобусного маршрута №02. Автобусы вновь будут следовать через остановочные пункты «ДСК» и «ул. Строительная».

По информации акимата Караганды