В Караганде будут ремонтировать технику ведущих мировых производителей

В Караганде компания Central Asia Mining Services (CAMS) открыла завод по ремонту, сервису и восстановлению горношахтного оборудования. Теперь горнодобывающие предприятия смогут ремонтировать технику на местной площадке, продлевая срок её службы.

На заводе установлены современные диагностические стенды и собрана команда высококвалифицированных специалистов. Компания работает с техникой мировых лидеров, таких как Caterpillar, Epiroc, Sandvik, Volvo, и поставляет оригинальные запасные части этих производителей.

Заместитель руководителя Управления предпринимательства и промышленности Карагандинской области Алибек Молдакаримов отметил, что открытие предприятия укрепит сервисную инфраструктуру горнодобывающей отрасли.

– Для нас важно, что наряду с современными производственными компетенциями завод будет развивать обучение и подготовку специалистов, в том числе совместно с местными колледжами. Развитие таких проектов способствует созданию новых рабочих мест и формированию современной промышленной экосистемы в регионе. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии инвестиций и проектов, которые укрепляют промышленный потенциал Карагандинской области, – говорит он.

По словам генерального директора CAMS Шолпан Медельбековой, на казахстанском рынке пока недостаточно развито профессиональное обслуживание бывшей в употреблении горнодобывающей техники.

– На рынке есть потребность в серьёзной обслуживающей компании, способной закрыть разрыв между дорогостоящим официальным дилерским сервисом и стихийными частными услугами, и повысить операционную эффективность горнорудных компаний, – пояснила руководитель компании.

При заводе также открыли учебный центр CAMS Training Center. Здесь будут проводить мастер-классы и тренинги для специалистов. Первую обучающую программу проведёт международный эксперт из Марокко.

Компания подписала меморандум о сотрудничестве с Карагандинским высшим политехническим колледжем. Студенты смогут проходить на предприятии производственную практику.