Сильнейшие скалолазы страны соревнуются в Караганде

В Караганде проходит чемпионат Казахстана по спортивному скалолазанию в олимпийской дисциплине — двоеборье. За победу спортсмены борются в двух видах программы: боулдеринге и лазании на трудность. В соревнованиях участвуют 39 мужчин и женщин из шести регионов страны.

Двоеборье объединяет два вида лазания. В боулдеринге спортсмены проходят четыре короткие, но сложные трассы без страховки, на каждую отводится по пять минут. В лазании на трудность нужно за одну попытку и за ограниченное время подняться как можно выше по длинной трассе.

На открытии соревнований президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Нурсултан Шоканов отметил, что около трети спортсменов национальной сборной — уроженцы Караганды.

— Я рад, что мы проводим этот чемпионат именно в Караганде. Сейчас скалолазание в Казахстане на подъёме. В этом уходящем сезоне у нас есть хорошие результаты, в том числе на международной арене, — подчеркнул Нурсултан Шоканов. — Сегодня вы конкурируете между собой, но за пределами соревнований мы все остаёмся одной большой скалолазной семьёй.

Среди участников чемпионата 23-летний Азат Майкотов. Он занимается скалолазанием с шести лет. В секцию его привела бабушка, а первые тренировки проходили на небольшой стенке скалодрома на стадионе «Шахтёр».

Азат — многократный чемпион Казахстана в лазании на трудность. В 2021 году он выиграл молодёжный чемпионат Азии, проходивший в Казахстане. Сейчас его любимая дисциплина — боулдеринг, где особенно важны гибкость мышления и способность находить неожиданные решения.

— Мне больше нравится боулдеринг, потому что здесь можно и попрыгать, и побегать, и найти нестандартные решения. Ты не ограничен одной попыткой и можешь учиться прямо во время соревнований, — поделился Азат.

В этом сезоне казахстанские скалолазы добились заметных международных успехов. Братья Ришат и Рашид Хайбуллины завоевали историческую бронзовую медаль на VI Азиатских пляжных играх 2026 года в Китае. Бронзовой медали на Азиатских играх 2026 года в Японии удостоился Дамир Токтаров. Он стал первым казахстанским призёром этих соревнований в спортивном скалолазании. В квалификации спортсмен установил рекорд Казахстана — 4,76 секунды.