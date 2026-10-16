Более 200 юных боксёров из Казахстана и зарубежных стран соберутся в Караганде на XIV Международном турнире по боксу на призы олимпийского чемпиона Серика Сапиева. Соревнования пройдут в 14 весовых категориях.

В турнире примут участие спортсмены из всех регионов Казахстана, а также ожидаются команды из Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Кыргызстана и России. За награды поборются юноши и девушки 2011–2012 годов рождения.

Соревнования состоятся с 19 по 24 октября в Центре бокса имени Серика Сапиева по адресу: проспект Республики, 11/3.

В первый день турнира, 19 октября, пройдут предварительные поединки. Торжественное открытие запланировано на 15:00, после чего бои продолжатся.

Любителей бокса приглашают поддержать юных спортсменов и стать зрителями захватывающих поединков.