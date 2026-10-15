Карагандинские боксёры завоевали восемь медалей на региональном чемпионате Казахстана

В Жезказгане прошёл Северо-Восточный региональный чемпионат Республики Казахстан по боксу среди юношей 2011–2012 годов рождения. Сборная команда Карагандинской области успешно выступила на соревнованиях, завоевав в общей сложности восемь медалей: одну золотую, три серебряные и четыре бронзовые.

Золотым призёром чемпионата стал Тамерлан Кайыржан в весовой категории до 63 кг.

Серебряные медали завоевали: Нуртай Наскенов, Зангар Марат, Ислам Кульмухамедов.

Бронзовыми призёрами стали: Ерасыл Айткожаев, Ернур Егинтай, Бексултан Оралов, Диасыл Боранбай.

Участие в региональном чемпионате позволило юным боксёрам продемонстрировать своё мастерство и достойно представить Карагандинскую область на республиканском спортивном уровне.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области