«Таза Қазақстан»: экологическая акция в Темиртау объединила обучение и практику

В Темиртау в рамках республиканской программы «Таза Қазақстан» состоялась акция, направленная на повышение экологической культуры и формирование ответственного отношения к окружающей среде.

Организаторы подготовили тематические мастер-классы и тренинги, посвящённые вопросам экологии и охраны природы. Особое внимание уделили практической работе: участники занимались пересадкой растений и узнали правила ухода за ними.

Акция стала возможностью не только получить новые знания, но и внести личный вклад в сохранение окружающей среды. Участники обсудили важность бережного отношения к природе и роль каждого человека в поддержании чистоты родного города.

— Инициатива «Таза Қазақстан» — это не только забота о чистоте окружающей среды, но и формирование ответственного отношения к природе. Подобные акции помогают повышать экологическую культуру молодёжи и привлекать её к участию в сохранении чистоты родного города. Забота об окружающей среде начинается с конкретных действий каждого из нас, — отметил координатор инициативы «Таза Қазақстан» Яуда Мирас.

Такие акции способствуют развитию экологического сознания и объединяют жителей вокруг общей цели — сделать родной город чище и зеленее.