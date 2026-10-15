Шесть студентов колледжей Карагандинской области вошли в сотню лучших в стране

Завершился республиканский конкурс «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан». От Карагандинской области победителями стали шесть человек. В числе лучших чемпион мира по джиу-джитсу, будущий металлург с идеей очистки промышленных газов, автор проекта для незрячих детей.

От региона в топ-100 вошли:

Айдана Акмаганбетова — Карагандинский высший колледж Bolashaq;

Ильяс Балтағазы — Карагандинский высший колледж Bolashaq;

Ахмад Карибеков — Карагандинский колледж IT & Business;

Бүркіт Олжабай — Карагандинский высший гуманитарный колледж;

Али Абилов — Политехнический колледж корпорации «Казахмыс»;

Сергей Спиридопуло — Темиртауский высший политехнический колледж.

У каждого из них — своя история успеха.

К примеру, третьекурсник Ильяс Балтағазы совмещает учёбу с профессиональным спортом. Кандидат в мастера спорта по джиу-джитсу несколько раз становился чемпионом мира, завоёвывал медали чемпионатов Азии и Центральной Азии. В его копилке также серебро престижного Abu Dhabi Grand Slam и бронза Азиатских молодёжных игр в Бахрейне. В этом году спортсмен завоевал золото регионального турнира AJP Tour в Кыргызстане и бронзу чемпионата Азии в Абу-Даби. Ильяс учится на тренера-преподавателя по физической культуре, его руководитель — Анар Кайркеновна Сабитова.

Сергей Спиридопуло из Темиртау решил не просто изучать металлургию, но и искать способы сделать производство чище. Он разработал 3D-модель системы очистки отходящих газов для предприятий. А в этом году стал чемпионом международного конкурса в компетенции «Металлургия» и победителем республиканских олимпиад. Руководитель — Макпал Муратовна Баймендинова.

Бүркіт Олжабай ещё учится на педагога, но его уже ждут в школе. Будущий учитель казахского языка и литературы получил Гран-при республиканских конкурсов «Абай оқулары» и «Мұқағали оқулары». Он также победил на областном этапе олимпиады имени Канипы Битибаевой и получил диплом I степени на республиканском этапе. После выпуска Бүркіт сможет начать работу в карагандинской школе-гимназии №104 имени Абая Кунанбаева. Руководитель — Алия Жумажановна Касимова.

Айдана Акмаганбетова тоже готовится связать жизнь с педагогикой, учится на преподавателя начальных классов. Студентка колледжа Bolashaq уже побеждала в областных конкурсах для будущих учителей. На конкурс топ-100 Айдана представила проект «Казахстан на кончиках пальцев» — тактильный макет, который помогает детям с нарушениями зрения узнавать больше о своей стране. Руководитель — Айгерим Нурболовна Бейсенова.

Ахмад Карибеков выбрал IT, но успевает проявлять себя и в творчестве. Студент колледжа IT & Business победил на региональном чемпионате WorldSkills по видеомонтажу, занял третье место на конкурсе ведущих на фестивале Qaragandy Student Fest, выиграл «Экоквиз» и стал призёром областного турнира по дебатам. Руководитель — Нурасыл Нурланович Нурланов.

Али Абилов совмещает учёбу с общественной работой: он возглавляет студенческий парламент Политехнического колледжа корпорации «Казахмыс». При этом будущий электромеханик успевает побеждать в интеллектуальных состязаниях. В его активе — первое место на республиканской олимпиаде по истории и победа в областном конкурсе «Кітап оқитын колледж». Он также стал призёром международной научной конференции. Руководитель — Нуржан Шиналиевич Бектаев.

Конкурс «Топ-100 студентов колледжей Республики Казахстан» отмечает тех, кто добивается успехов в учёбе, осваивает профессию, создаёт собственные проекты и проявляет себя в общественной жизни. Отбор проходил в несколько этапов — от колледжей до республиканского финала.