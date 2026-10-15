Как не попасться на уловки мошенников, защитить личные данные и не допустить утечки служебной информации – об этом говорили на обучающем семинаре для сотрудников городских и районных акиматов Карагандинской области.

Организаторами выступили Управление цифровых технологий Карагандинской области и «Лаборатория Касперского». Эксперт по кибербезопасности Давид Салдаев рассказал, с какими угрозами можно столкнуться в интернете и как защитить рабочую информацию.

Отдельно обсудили, как правильно обращаться с персональными данными. На примерах разобрали, к чему может привести публикация документов с личной информацией или передача таких сведений посторонним. Участникам напомнили, что доступ к рабочим системам нужно ограничивать, для входа использовать дополнительное подтверждение личности, а перед публикацией документов — скрывать персональные данные.

Лектор также напомнил о простых правилах кибергигиены, которые помогут избежать многих проблем:

1. Не доверять подозрительным просьбам. Если кто-то срочно просит перевести деньги или предоставить информацию, стоит проверить запрос по другому каналу связи.

2. Перезванивать отправителю самостоятельно. Использовать нужно знакомый номер, а не тот, который указан в подозрительном сообщении.

3. Защищать свои аккаунты. Создавать надёжные пароли и включать многофакторную аутентификацию.

4. Не отправлять служебные документы через личные мессенджеры и почту, особенно если в них есть персональные данные.

5. Проверять вложения и QR-коды, прежде чем открывать их.

6. Своевременно обновлять программы на компьютерах и других устройствах.

7. Блокировать рабочий компьютер, даже если нужно ненадолго отойти.

8. Сразу сообщать о подозрительных ситуациях специалистам по информационной безопасности.

На семинаре также затронули вопросы безопасного использования искусственного интеллекта. Участникам напомнили о необходимости соблюдать осторожность при работе с цифровыми сервисами и не загружать в них конфиденциальную и служебную информацию.

По информации Управления цифровых технологий Карагандинской области