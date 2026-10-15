Как защититься от интернет-мошенников, учили жителей Бухар-Жырауского района

Как уберечь подростков от правонарушений и защитить жителей от интернет-мошенников — эти и другие вопросы обсудили в Бухар-Жырауском районе на семинаре для заместителей директоров школ и круглом столе с участием представителей госорганов, правоохранительных структур и неправительственных организаций.

На круглом столе оперуполномоченный отдела криминальной полиции Управления полиции Бухар-Жырауского района Азамат Ержанов рассказал о ситуации с интернет-мошенничеством и принимаемых мерах.

— С начала 2026 года в районе зарегистрировано 22 факта интернет-мошенничества. Чаще всего злоумышленники представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов, предлагают фиктивные инвестиции, обманывают при продаже товаров и услуг, взламывают аккаунты WhatsApp и просят деньги от имени владельцев. В прошлом году ущерб от таких преступлений превысил 100 миллионов теңге, а с начала этого года составил почти 50 миллионов теңге, — рассказал Азамат Ержанов.

Для противодействия киберпреступности полиция использует специальные информационные системы. С начала года в систему «Кибернадзор» направлено 250 ссылок на ресурсы, противоречащие законодательству, для последующей блокировки.

В системе Anti-fraud зарегистрировано 12 инцидентов. Выявлено 52 дропа — это люди, чьи банковские счета используются для перевода или обналичивания похищенных денег. По этим фактам полиция принимает меры, чтобы вернуть средства пострадавшим.

Участники круглого стола предложили усилить разъяснительную работу с населением и регулярно проводить встречи в школах, медучреждениях и на предприятиях малого и среднего бизнеса. Это поможет рассказать большему числу людей о схемах интернет-мошенничества и научить их распознавать обман.

Семинар и круглый стол прошли в рамках идеологии «Закон и порядок».

По информации акимата Бухар-Жырауского района