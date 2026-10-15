В Шахтинске завершили работы по обустройству тротуаров и установке информационных конструкций возле пешеходных переходов рядом с образовательными учреждениями. Всего в городе обустроили 5,5 тыс. квадратных метров тротуаров.

Меры направлены на повышение безопасности детей и создание комфортных условий для пешеходов.

Новые пешеходные дорожки появились на подходах к школам №3 и 6, а также к детским садам «Ботагөз» и «Қарлығаш». Теперь детям и родителям будет удобнее и безопаснее добираться до учебных заведений.

Дополнительно возле пешеходных переходов установили информационные конструкции, привлекающие внимание водителей.

Они появились рядом со школами имени С. Асфендиярова, Ш. Уалиханова, С. Сейфуллина, Е. Букетова и А. Букейханова, школами № 6 и 7, а также детскими садами «Салтанат», «Карлыгаш», «Снегурочка», «Ботагөз» и «Еркетай».

Конструкции напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, где могут находиться дети.

Работа по благоустройству городской среды и повышению безопасности дорожного движения остаётся одним из приоритетных направлений.

По информации акимата Шахтинска