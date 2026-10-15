Газификация карагандинских микрорайонов «Кунгей» и «Таугуль» выходит на финишную прямую. Строительство газораспределительных сетей, которые относятся к шестому пусковому комплексу, идёт по графику и должно завершиться до конца октября.

Проект предусматривает прокладку 202 километров газопроводов высокого, среднего и низкого давления. На сегодняшний день строители уже проложили 199 километров — это почти весь запланированный объём.

Активно ведётся и подготовка к подключению частных домов. Всего проектом предусмотрено более 5 тысяч точек подключения, из которых около 4500 уже смонтированы. Все необходимые технические решения согласованы совместно с QazaqGaz Aimaq, практически все газораспределительные шкафы подготовлены.

С середины августа жители «Кунгея» и «Таугуля» начали получать технические условия для подключения. На сегодня их выдано уже около 700. Чтобы оформить необходимые документы, нужно обратиться в QazaqGaz Aimaq.

Завершение проекта позволит большему числу карагандинцев отказаться от отопления углём в пользу природного газа.

По информации акимата Караганды