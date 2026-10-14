Активистка языковой политики из Сарани Береке Жарылгапова стала бронзовым призёром республиканского конкурса «Жарнама – тіл тазалығының көрінісі» («Реклама — отражение чистоты языка»).

Береке Жарылгапова — председатель филиала международного общества «Қазақ тілі» в Сарани, участница информационно-разъяснительной рабочей группы «Тіл қорғаны». Она активно участвует в работе по развитию и популяризации госязыка, занимается переводами и входит в рабочую группу по изучению визуальной информации в области.

— Раньше я работала педагогом, поэтому люблю исправлять ошибки. Это моя профессиональная привычка, — говорит Береке Жарылгапова. — Переводить тексты очень сложно. Многие переводят дословно или пользуются онлайн-переводчиками. Но такие переводы не всегда передают смысл и содержание оригинала и зачастую не соответствуют нормам казахского языка. В результате появляется неграмотная реклама. Я постоянно работаю над тем, чтобы рекламные тексты были грамотными и естественными для казахского языка.

Конкурс проходил в три этапа. Береке Жарылгапова стала обладательницей Гран-при городского этапа, что позволило ей пройти в областной тур. Там она заняла второе место и получила путёвку на республиканский этап, где вошла в тройку лидеров. На суд жюри она представила презентацию с результатами работы по выявлению неграмотной рекламы и примерами исправленных текстов.

В этом году в республиканском конкурсе приняли участие 49 человек. Среди них — предприниматели, рекламирующие собственную продукцию, а также активисты языковой политики, которые выявляют рекламные тексты с нарушениями языкового законодательства и участвуют в их исправлении.

В зависимости от направления участники представляли фотографии и видеозаписи рекламных объектов, собственные рекламные тексты на казахском языке или материалы, демонстрирующие результаты работы по исправлению ошибок в рекламе и городской информации. Всего жюри рассмотрело около 900 фото- и видеоматериалов.

В состав жюри вошли профессора вузов, журналисты, писатели, переводчики и специалисты в области казахского языка. Работы оценивали по соблюдению законодательства о языках, грамотности текстов, качеству перевода и эстетичности рекламного оформления.

Республиканский конкурс «Жарнама – тіл тазалығының көрінісі» организован Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан и проводится ежегодно. Его цель — повысить статус государственного языка в сфере бизнеса и услуг, улучшить грамотность рекламных текстов и оформление вывесок, а также сделать визуальный облик населённых пунктов более гармоничным.