Студенты Шетского агротехнического колледжа приняли участие в правовом квесте «Территория закона и порядка». Шесть команд познакомились с работой правоохранительных и экстренных служб, проверили знания законодательства и поборолись за звание лучших.

Программа началась с экскурсий в отдел полиции, прокуратуру и отдел по чрезвычайным ситуациям Шетского района. На каждой площадке студентов знакомили с работой специалистов, объясняли, как государственные службы обеспечивают правопорядок, защищают права граждан и заботятся о безопасности населения.

В отделе полиции участники узнали об обязанностях сотрудников, мерах профилактики правонарушений среди молодёжи и ответственности за свои поступки.

В прокуратуре студентам рассказали о защите прав граждан, надзоре за соблюдением законности и важности знания своих прав и обязанностей.

Во время посещения отдела по чрезвычайным ситуациям молодёжь познакомилась с работой спасательных служб, правилами безопасности и алгоритмами действий в опасных ситуациях.

После экскурсий участников ждал следующий этап — интерактивный квест на базе Молодёжного ресурсного центра Шетского района. Шесть команд выполняли тематические задания, отвечали на вопросы по праву и вместе искали решения предложенных проблемных ситуаций. Здесь пригодились не только знания, но и умение рассуждать, быстро принимать решения и работать сообща.

Завершился квест награждением участников. Отдельно отметили команды-победители, а также тех, кто проявил активность, продемонстрировал хорошие знания и слаженную командную работу.

Мероприятие подготовлено и проведено в рамках принципа «Закон и порядок».

По информации акимата Шетского района