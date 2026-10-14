Свыше 55 мастеров, дизайнеров и художников из Карагандинской области соберутся на ярмарке CREATIVE AIMAQ в Астане. Она пройдёт 17–18 октября в Qazaq Creative Hub.

Гости смогут увидеть и приобрести авторские картины, украшения, национальную одежду, дизайнерские коллекции, ковры, керамику и изделия ручной работы. Отдельные площадки представят инклюзивное творчество, национальные музыкальные инструменты и современные разработки в сфере IT, искусственного интеллекта и беспилотных технологий.

Одним из событий станет презентация книг художника Карипбека Куюкова «Қайсар рух» и «Жизнь без рук» о его творческом и жизненном пути.

В программе также показы мод, мастер-классы, концерты коллективов Карагандинского концертного объединения имени К. Байжанова.

Посетители смогут пообщаться с авторами творческих проектов, узнать больше об их работах и купить понравившиеся изделия напрямую у мастеров. А на мастер-классах — познакомиться с разными видами декоративно-прикладного искусства и попробовать создать что-то своими руками.