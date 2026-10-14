Беркутчи из Карагандинской области покорил зрителей международного фестиваля

На V международном фестивале «Шығыс салбурыны – 2026» в Восточно-Казахстанской области среди мастеров охоты с ловчими птицами особое внимание зрителей привлек Бүркітжан Назар из Осакаровского района Карагандинской области. Его мастерство принесло ему приз зрительских симпатий.

В этом году фестиваль вышел на новый уровень: впервые в его рамках состоялся открытый Кубок Азии по охоте с ловчими птицами. В село Бозанбай Уланского района съехались 176 беркутчи и более 50 заводчиков казахских борзых тазы из десяти стран, в том числе Венгрии, Испании, Китая, Монголии, России и Турции.

На площадках фестиваля развернулось настоящее искусство взаимодействия человека и птицы. Здесь ценились не только скорость и точность птицы, но и его выучка, послушание, способность мгновенно реагировать на зов хозяина.

Бүркітжан Назар со своим питомцем покорил публику именно этим мастерством. Представитель Карагандинской области достойно выступил на фоне опытных беркутчи из Туркестанской, Жамбылской областей и Астаны.

Его беркут продемонстрировал стремительность, точность и отличную выучку, уверенно возвращаясь на кожаную рукавицу хозяина.

— Когда беркут в небе, а внизу замирает многотысячная толпа, наступает момент абсолютной тишины. Зрители аплодировали стоя не только результату, но и красоте самого действа, — поделился впечатлениями Бүркітжан Назар.

Фестиваль «Шығыс салбурыны» уже давно перерос формат регионального праздника. В этом году он вошёл в календарь крупных мероприятий Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. И теперь это не только площадка для состязаний, но и возможность показать миру живую традицию.

По информации акимата Осакаровского района