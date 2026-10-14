В Шахтинске убирают стихийные свалки и приводят в порядок городские территории

В Шахтинске и прилегающих посёлках ликвидируют исторические и стихийные свалки, приводят в порядок дворовые территории и скверы. В этом году уже вывезли более 35 тысяч кубометров отходов. Всего с 2023 по 2026 год убрано свыше 100 тысяч кубов мусора.

Работы проходят в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан».

Одну из крупных стихийных свалок ликвидировали в 27-м квартале Шахтинска. Уборка прошла на улицах Островского, Станционной, Мичурина и Московской. Здесь вывезли мусор, убрали сухие деревья и поросль, провели санитарную обрезку деревьев.

Ещё одну свалку ликвидировали за гипермаркетом «Лидер». Оттуда вывезли сухие деревья, бетонные блоки, бытовые отходы и другой мусор.

Работы прошли и в посёлках Восьмидомики и Северо-Западный, где вывезли строительный мусор.

Уборка городских территорий и прилегающих посёлков продолжатся и дальше. Особое внимание уделяют чистоте общественных мест и предотвращению появления новых стихийных свалок.