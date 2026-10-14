В Центральном парке Караганды появился экопавильон «Таза Қазақстан»

В Центральном парке Караганды открыли новое пространство для отдыха и экологических инициатив — экопавильон «Таза Қазақстан».

Для этого не пришлось строить всё с нуля. За основу взяли уже существующую конструкцию, обновили её и дали ей новую жизнь. Теперь здесь можно отдохнуть, познакомиться с экологическими идеями и узнать больше о том, как заботиться о природе.

Экопавильон открыт по проекту «Жасыл ел». В этом году 2000 бойцов трудовых отрядов «Жасыл ел» помогали благоустраивать и озеленять Караганду. Новый экопавильон стал ещё одним результатом их работы.

На открытии собрались экологи, представители «Горкомтранса», экохаба ECO Network, участники «Жасыл ел» и активная молодёжь города. Гости обсудили экологические инициативы, поговорили о сортировке отходов и проверили свои знания в тематических интерактивах.

Молодёжный ресурсный центр также планирует установить в Центральном парке отдельную сцену для экологических мероприятий с участием молодёжи.