Карагандинка Айзере Төлеу завоевала золото Дельфийских игр

Юная исполнительница из Караганды Айзере Төлеу завоевала золотую медаль XХ молодёжных Дельфийских игр, которые прошли в Душанбе (Таджикистан). Юбилейное событие собрало сотни молодых талантов из девяти стран СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Участники соревновались в десяти творческих номинациях.

Айзере Төлеу учится в 12-м классе специализированной музыкальной школы-интерната, на отделении народных инструментов. На Дельфийских играх она выступила в номинации «Сольное исполнение народной песни» и заняла первое место.

В Региональном научно-практическом центре дополнительного образования для детей «Сарыарқа Дарыны» отметили, что победа юной исполнительницы стала результатом упорного труда и любви к национальному искусству, а также профессионализма преподавателей.

«Успех Айзере на столь престижном международном конкурсе — большое достижение, подтверждающее жизнеспособность казахского традиционного песенного искусства. Он также свидетельствует о том, что национальное наследие возрождается в исполнении молодого поколения и получает достойное признание на мировом уровне», — подчеркнули в центре.