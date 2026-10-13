Карагандинец Виктор Друзин номинирован на звание лучшего спортсмена мира

Пловец из Карагандинской области Виктор Друзин вошёл в пятёрку лучших атлетов года по версии Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics). Победителя в номинации «Спортсмен года» по артистическому плаванию среди мужчин определят по итогам открытого голосования.

За престижную награду вместе с казахстанцем борются британец Ранджуо Томблин, колумбиец Густаво Санчес, представитель Китая Муе Го и итальянец Филиппо Пелати.

Для Виктора Друзина этот год стал успешным на международных соревнованиях. В июне спортсмен взял бронзу в техническом соло в суперфинале Кубка мира в Торонто, а также завоевал серебро в произвольной программе и бронзу в микст-дуэте с Наргизой Болатовой. В июле на чемпионате Азии в Бангкоке карагандинец выиграл золото в техническом соло и во второй раз стал чемпионом континента. В августе Виктор Друзин занял третье место на юниорском чемпионате мира в Будапеште. На Азиаде-2026 он поднялся на третью ступень пьедестала в составе смешанной команды Казахстана.

Тренирует спортсмена Елена Котова.

Управление физической культуры и спорта Карагандинской области призывает жителей поддержать земляка.

Чтобы проголосовать, нужно зайти на официальную страницу World Aquatics в Instagram https://www.instagram.com/world_aquatics/, найти публикацию с номинантами в категории Artistic Swimming | Men и поставить лайк комментарию с отметкой @druzin.viktor. Победителя определят по количеству лайков под комментариями в поддержку спортсменов.