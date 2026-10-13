Алан Курмангалиев завоевал серебро на престижном турнире в Китае

Карагандинский теннисист Алан Курмангалиев успешно выступил на молодёжном турнире WTT China Youth Smash в Пекине. Одержав шесть побед, он вышел в финал и стал серебряным призёром.

Как сообщает Федерация настольного тенниса Казахстана, Алан Курмангалиев выступил в возрастной категории U19 и показал на соревнованиях высокий уровень.

В полуфинале подопечный Эльмиры Алиевой победил со счётом 4:3 соперника из Китая У Ифея. В финальном матче Алан уступил китайскому спортсмену Тан Ижэню и занял второе место.