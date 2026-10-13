Юные борцы из Осакаровского района завоевали медали на республиканском турнире

Юные спортсмены из посёлка Молодёжного Осакаровского района успешно выступили на республиканском турнире по қазақ күресі QAZAQ KURESINEN BALA MUQAN в Астане. Они завоевали серебряную и бронзовую медали.

В турнире приняли участие юноши 2011–2012 годов рождения и моложе. Осакаровский район представили два борца, показавших достойные результаты в своих весовых категориях.

Ильнур Нигматзянов занял второе место в весовой категории до 55 кг. Саян Мизембаев стал третьим в весовой категории до 50 кг.

Для юных спортсменов это далеко не первые успехи на республиканском уровне. Саян Мизембаев уже дважды становился победителем турнира «Бала Мұқан». Кроме того, на соревнованиях в Петропавловске он выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

По словам тренера Жасулана Аменкина, высокие результаты юных спортсменов — закономерный итог регулярных тренировок и ответственного отношения к спорту.

— Ребята молодцы, знают, ради чего приходят на тренировки, не пропускают занятия и ответственно относятся к подготовке. Именно дисциплина, упорство и постоянная работа дают такие результаты, — отметил тренер.

По информации акимата Осакаровского района