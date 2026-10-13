В Карагандинской области обновляют мосты

В Карагандинской области капитально ремонтируют путепровод через железную дорогу на трассе Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты, а также мост через реку Шат на автодороге Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара. После обновления мостовые сооружения, построенные десятилетия назад, будут соответствовать современным требованиям безопасности и обеспечивать бесперебойное движение транспорта.

На автомобильной дороге Кызылорда – Жезказган – Караганда – Шидерты подрядная организация продолжает капитальный ремонт путепровода через железную дорогу. На сегодняшний день завершили демонтаж существующего сооружения, устройство временного железнодорожного переезда, объездной дороги.

Основные работы сейчас сосредоточены на возведении опор будущего путепровода. На строительной площадке задействованы 20 дорожных специалистов и 15 единиц строительной техники.

После завершения основных строительных работ предстоит восстановить дорожное полотно. В следующем году планируется благоустройство прилегающей территории.

Ещё один объект — мост через реку Шат на 264-м километре автодороги Калкаман – Баянаул – Умуткер – Ботакара. Его капитальный ремонт имеет особое значение для безопасного сообщения между населёнными пунктами, расположенными вдоль трассы.

Кроме того, обновление сооружения позволит повысить надёжность движения транспорта на участке, где в период весенних паводков были проблемы с подтоплением.

Здесь завершены основные подготовительные работы: демонтировали старый мост, обустроили временную объездную дорогу. Сейчас строители продолжают возведение конструктивных элементов моста.

Также здесь ведутся работы на водопропускной трубе. На объекте работают 35 специалистов и 18 единиц техники.

— На подходах к сооружению выполнен значительный объём работ по устройству дорожного основания и покрытия. После завершения всех предусмотренных проектом этапов будет обеспечено полноценное восстановление мостового сооружения и дорожного полотна. Наша задача — обеспечить безопасное и бесперебойное движение транспорта, — отметил Дарынжан Галимов, куратор объекта от АО «НК «ҚазАвтоЖол», главный специалист отдела контроля качества и приёмки работ.

Капитальный ремонт мостов предусматривает не только замену изношенных конструкций, но и восстановление дорожной инфраструктуры, необходимой для безопасного передвижения автомобилистов.