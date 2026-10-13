В Карагандинской области создают условия для юных футболистов

В Карагандинской области развивают систему детского футбола — от первых занятий в школе до соревнований и подготовки в академии профессионального клуба. Проект ALGA! уже охватывает 40 школ, а детская лига Freedom BFL даёт возможность регулярно выходить на поле.

Школьный проект ALGA! Карагандинская областная ассоциация футбола (QOFA) запустила в 2025 году. За первый год количество участников выросло с 10 до 40 школ, в том числе в отдалённых районах области.

Дети могут заниматься футболом в школе, не тратя времени на дорогу до спортивных секций. Учебные заведения получают необходимый инвентарь, а учителя физкультуры проходят подготовку по программе UEFA D.

Президент QOFA Тимур Турлов отмечает, главная задача проекта — это не только найти будущих профессиональных футболистов, но и сделать спорт доступнее для детей.

— Главный смысл ALGA! в том, что это инвестиция в здоровье детей, в умение работать в команде, в привычку к активной жизни. Чем больше детей получат это в школе, тем сильнее будут и массовый футбол, и спортивная культура региона, — сказал Тимур Турлов.

Следующий этап — детская лига Freedom BFL, где юные футболисты получают игровой опыт и регулярно участвуют в соревнованиях. В зимнем сезоне в лиге выступали 159 команд, или около 2700 детей. Летом участвовали 107 команд, а число игроков превысило 1900.

В лиге развивают не только соревновательную практику, но и организацию матчей: совершенствуют судейство, проводят трансляции, используют AI-камеры и обеспечивают медиасопровождение. Подготовка строится по принципу «тренировка — игра — восстановление».

— Мы шаг за шагом поднимаем стандарт соревнований: организацию матчей, судейство, трансляции, AI-камеры, медиасопровождение, награждения. Делаем так, чтобы соревнования были доступными, а условия удобными и для детей, и для родителей, — отметил президент QOFA.

Для наиболее подготовленных игроков следующим шагом может стать академия профессионального клуба. Команды карагандинского «Шахтёра» уже четвёртый год выступают в Freedom QJ League и входят в число лидеров соревнований.

По информации Карагандинской областной ассоциации футбола