В Карагандинской области начали готовить специалистов по гидротехническому строительству

В колледжах Карагандинской области открывают новые специальности с учётом потребностей рынка. В регионе с этого года начали готовить будущих гидростроителей. Первую группу из 30 человек набрал Темиртауский высший политехнический колледж.

— Программа разработана совместно с Казахским национальным университетом водного хозяйства и ирригации и работодателями. Выбор Темиртау не случаен: здесь расположены ключевые объекты водохозяйственной инфраструктуры — канал имени Каныша Сатпаева, Самаркандское водохранилище и ирригационные системы. Первый выпуск ожидается в 2028—2029 учебном году, — сообщил руководитель управления образования Дулат Жекебаев.

Он подчеркнул, что подготовку кадров в области постепенно меняют под запросы предприятий. Растёт потребность в специалистах с цифровыми навыками и владением новыми технологиями.

В регионе расширяют подготовку по перспективным направлениям: робототехнике, беспилотным летательным аппаратам, аддитивным технологиям и анализу данных. Операторов дронов планируют обучать как по основным образовательным программам, так и на краткосрочных курсах.

Колледжи получили лицензии на подготовку педагогов-ассистентов и специалистов по аддитивным технологиям производства.