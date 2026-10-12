Президент Казахстана подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев после консультаций с премьер-министром страны и председателем Курултая, проведённых в соответствии с п. 5 ст. 88 Конституции РК, подписал указ «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней», сообщает Акорда.

Центральной избирательной комиссии поручено принять меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней. Правительство, а также акимы областей, Астаны, Алматы и Шымкента должны обеспечить организационную, материально-техническую и финансовую подготовку к выборам.

Указ вступает в силу со дня опубликования.