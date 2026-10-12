В Караганде продолжается работа по социальной поддержке людей с инвалидностью, их реабилитации и созданию инклюзивной среды. Ко Дню защиты прав лиц с инвалидностью, который отмечается во второе воскресенье октября, в социальных центрах города прошли праздничные встречи, концерты, круглые столы и благотворительные мероприятия.

В Караганде проживают 25 412 человек с инвалидностью, в том числе 2940 детей.

По состоянию на октябрь этого года:

- 10 009 человек получили технические средства реабилитации;

- 4817 человек прошли санаторно-курортное лечение;

- 1300 человек обеспечены услугами индивидуального помощника;

- 408 человек получили услуги специалиста жестового языка.

Ко Дню защиты прав лиц с инвалидностью 25 040 жителям города перечислили единовременную социальную выплату. Размер помощи составил 43 250 тенге для детей с инвалидностью и 21 625 тенге для взрослых, имеющих инвалидность.

Особое внимание уделяется созданию доступной и инклюзивной среды. В городе работают пять социальных проектов: интеграционный центр Bizben Birge Bol, Центр социальной адаптации Ten Qogam, Центр социального сопровождения «Қамқорлық.Байланыс.Даму», услуги по подъёму и спуску людей с инвалидностью, а также иппотерапия.

Для детей в возрасте до трёх лет с особенностями развития действует служба ранней поддержки. Комплексную коррекционно-развивающую и психолого-педагогическую помощь в её рамках получают 312 детей.

Продолжается работа и по обеспечению доступности транспортных услуг. Услугами инватакси охвачено более 1500 человек, в том числе 842 ребёнка с инвалидностью.

Работа по развитию доступной и инклюзивной среды в Караганде продолжается.

По информации акимата Караганды