11 колледжей Карагандинской области прошли международную аккредитацию

Колледжи Карагандинской области развивают международное сотрудничество. Одиннадцать учебных заведений прошли международную аккредитацию. Студенты стажируются в зарубежных компаниях, а преподаватели повышают квалификацию в ведущих образовательных центрах мира.

— Подготовка специалистов по современным стандартам требует международного сотрудничества, обмена опытом и внедрения передовых технологий. Одно из направлений этой работы — Казахстанско-китайский Альянс инновационного развития профессионального образования. Он объединил 18 колледжей страны, включая 15 из Карагандинской области, а также образовательные организации и предприятия двух государств, — рассказал руководитель управления образования Дулат Жекебаев на аппаратном совещании.

По его словам, партнёры планируют совместные программы и стажировки педагогов и студентов в сферах беспилотных технологий, высокотехнологичного производства и экологических проектов.

Одним из первых международную аккредитацию получил Карагандинский колледж питания и сервиса. В этом году его студенты прошли практику в гостиничных комплексах Турции. Планируется организовать стажировки для мастеров производственного обучения.

Как сообщил Дулат Жекебаев, колледжи области заключили 72 соглашения и меморандума с партнёрами из 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Германию, Турцию, Китай, Японию.