Юный пилот дронов из Караганды в третий раз выступил на World Drone Cup в Турции

Тринадцатилетний карагандинец Тимофей Муравьёв третий раз подряд вышел на мировую трассу World Drone Cup — одного из самых престижных международных соревнований по FPV-дрон-рейсингу. В этом году он стал единственным участником WDC 2026 из Казахстана числе 32 сильнейших пилотов из 24 стран.

Соревнования прошли в турецком Шанлыурфе в рамках TEKNOFEST — крупнейшего фестиваля авиации, космоса и технологий под открытым небом.

Несколько дней здесь одновременно проходят авиашоу, технологические выставки и международные соревнования, собирающие сильнейших представителей разных направлений.

Для FPV-пилотов главной площадкой становится трасса World Drone Cup. Здесь скорость измеряется долями секунды, а ошибка на сложном участке может стоить места в следующем заезде. Пилоты проходят трассу с воротами и препятствиями, управляя дронами на предельной скорости. От них требуется мгновенная реакция, точность и умение сохранять контроль в напряжённой борьбе.

Но сначала нужно получить право выйти на эту трассу. Участники получают приглашение от организаторов соревнования.

— Приглашение на World Drone Cup — это возможность представлять свою страну на международной арене и бороться за звание одного из лучших FPV-пилотов мира. За этим стоят годы тренировок, спортивные достижения и признание на международном уровне. Представлять Казахстан среди лучших пилотов мира — огромная честь и ответственность, — отмечает отец Тимофея Сергей Муравьёв.

Сам выход на старт мировой гонки уже говорит о признании уровня пилота и его результатов.