В Карагандинской области создают кластеры для подготовки востребованных специалистов

В Карагандинской области создают образовательно-производственные кластеры, которые помогут готовить специалистов под реальные запросы экономики. Колледжи вместе с предприятиями занимаются обновлением учебных программ, организацией производственной практики, привлечением наставников.

Новые подходы к подготовке кадров обсудили на аппаратном совещании.

Сегодня в регионе работают 49 колледжей, где обучаются более 33 тысяч студентов. Чтобы выпускники получали востребованные профессии, образовательные программы пересматривают совместно с работодателями.

— Сегодня вместе с рынком труда меняется и содержание образования. Совместно с работодателями мы разработали 243 образовательные программы. В обучение внедряются микроквалификации, дополнительные программы Minor и искусственный интеллект. Будущие IT-специалисты изучают анализ данных и кибербезопасность, горняки — цифровое оборудование и автоматизированные системы управления, энергетики — автоматизацию и энергосбережение, — отметил руководитель управления образования Дулат Жекебаев.

Следующий шаг — теснее связать обучение с производством. В области уже действуют механизмы дуального образования: 37 колледжей сотрудничают с 464 предприятиями, где студенты совмещают занятия с практикой. Еще 150 предприятий взяли шефство над 29 колледжами.

Новый формат взаимодействия — отраслевые кластеры, которые объединяют колледжи, предприятия и профильные управления. Первым стал строительный кластер Step Build: шаг в профессию. Планируется открытие учебного центра по компетенции «Кирпичная кладка», внедрение BIM-технологии и реализация совместных с университетами проектов.

Также сформирован региональный IT-Альянс, объединяющий школы, колледжи, вузы и IT-компании. Работа началась и над созданием кластера для агропромышленного комплекса: хозяйства заключили 31 меморандум с колледжами о подготовке и практическом обучении работников.

Потребность в кадрах оценивают не только по текущим вакансиям, но и с учётом будущих производств. По данным анализа, для предприятий региона в ближайшие пять лет потребуется более четырёх тысяч работников, в основном это технические специалисты — сборщики, электромонтёры, токари, наладчики КИПИА, операторы и др. В области сформирован пул из 186 инвестиционных проектов, которые предусматривают создание свыше 30 тысяч рабочих мест.

— Государственный образовательный заказ впервые сформирован не на основе заявок колледжей, а исходя из реальной потребности предприятий. Колледжи будут получать от бизнеса предложения по востребованным специальностям, студенты — проходить практику на производствах под руководством наставников, а учебные заведения — готовить квалифицированных рабочих. Важно, чтобы после обучения специалисты оставались работать на этих предприятиях, — подчеркнул аким области Ермаганбет Булекпаев.

Глава региона поручил активизировать работу отраслевых кластеров и совместно с бизнесом определить потребность в рабочих кадрах на ближайшие три года.