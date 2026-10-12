Аграрии Карагандинской области наращивают производство

Зерновые и масличные культуры, картофель, семеноводство — ТОО «Шахтёрское» в Нуринском районе Карагандинской области развивает несколько направлений сельского хозяйства. Земельный банк предприятия превышает 56 тысяч гектаров.

В хозяйстве выращивают зерновые и масличные культуры, лён, ячмень и картофель. Предприятие имеет статус элитно-семеноводческого хозяйства по картофелю, что позволяет производить семенной материал.

Для хранения урожая работает элеватор «Сарыбел НАН» вместимостью 35 тысяч тонн. Зерно перед закладкой проходит лабораторный контроль, сушку и очистку. Картофель хранят в овощехранилище вместимостью до 17 тысяч тонн. Кроме того, предприятие строит новые объекты и расширяет орошаемые площади.

—Мы стараемся развивать хозяйство комплексно: растениеводство, семеноводство и хранение продукции должны работать не отдельно друг от друга, а дополнять друг друга, — отмечает руководитель ТОО «Шахтёрское» Георгий Прокоп, Герой Труда Казахстана.

Предприятие расширяет производственные мощности, развивает собственное семеноводство и создаёт условия для хранения урожая. В планах — дальнейшее развитие молочного животноводства и увеличение поголовья скота.