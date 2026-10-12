От фермы до прилавка: как развивается молочная отрасль в Карагандинской области

В Карагандинской области молочная отрасль развивается по принципу единой цепочки: от выращивания кормов и содержания скота до выпуска готовой продукции, которая попадает на столы жителей.

В селе Кобетей Нуринского района на молочно-товарной ферме «Рамадан» производят более 28 тысяч литров молока в сутки. Её строительство стартовало в 2024 году, первых коров из России завезли в мае 2025-го, а уже в августе получили первое молоко.

Сегодня здесь содержат 1100 голов КРС голштинской породы. Доение и содержание животных организовано с помощью автоматизированного оборудования и системы климат-контроля. Есть и собственная кормовая база.

— Сейчас производим свыше 28 тысяч литров молока в сутки и поставляем его в Караганду. На этом останавливаться не собираемся — строим ещё одну ферму на 400 голов, — рассказал директор ТОО «МФ «Рамадан» Жарас Канапин.

В планах хозяйства — нарастить производство и выйти на рынок Астаны.

Принцип единой цепочки лежит и в основе агропромышленного кластера «Евразия Инвест LTD».

Здесь молочное животноводство соседствует с растениеводством и хранением сельхозпродукции. Компания располагает 56 тысячами гектаров земли, из которых 10 тысяч орошаются. В селе Родниковском работают элеватор вместимостью 35 тысяч тонн зерна и овощехранилище на 17 тысяч тонн.

Первая очередь молочной фермы рассчитана на 1200 голов дойного стада. Сейчас строится вторая — ещё на 2400 голов. Её запуск запланирован на 2027 год. В перспективе, после строительства третьей очереди, поголовье дойных коров должно вырасти до 6000.

Но молоко с фермы — это ещё не готовый продукт. Следующий этап на перерабатывающем предприятии, где сырьё превращается в десятки привычных покупателям товаров.

Карагандинская фабрика «Нәтиже» работает с 2003 года и сегодня перерабатывает около 90 тонн молока в сутки: 70 тонн в Караганде и ещё 20 тонн в Кокшетау. Сырьё поступает через 22 заготовительных пункта. Из него производят молоко, кефир, йогурты, сметану, творог, сузбе, курт, сливочное масло и сыры. Ассортимент превышает 100 позиций, а продукция отправляется в разные города Казахстана.

— Около 15 лет назад решил построить большой молочный завод у нас. Завезли оборудование из Швеции на кредитные средства. Риск был большой, но нам удалось его оправдать, — вспоминает генеральный директор ТОО «Нәтиже» сүт фабрикасы» Ерлан Әшім.

Так за одним литром молока стоит целая отрасль.