От малька до чёрной икры: как выращивают осетровых в Карагандинской области

В Карагандинской области в обычных на вид бассейнах выращивают осетровых, получают чёрную икру и выпускают консервы из осетрины. На предприятии «Караганды Осётр» производственный цикл начинается с инкубации икры и продолжается до выпуска готовой продукции. За рыбой следят датчики и автоматика, а специалисты с помощью УЗИ определяют пол и зрелость икры осетровых.

Рыбоводный комплекс начали строить в 2013 году, а в 2015-м его запустили в работу. Сегодня в хозяйстве выращивают стерлядь, сибирского и русского осетра, а также гибрид калуги и амурского осётра.

В производственных помещениях расположено 13 бассейнов общим объёмом около 600 кубометров воды. Рыбу распределяют по группам в зависимости от размера и назначения. Вода поступает из артезианских скважин, проходит дополнительную ультрафиолетовую очистку и используется для содержания осетровых.

За состоянием воды следит автоматика. Датчики контролируют основные показатели, в том числе уровень кислорода. Если параметры меняются, система подаёт сигнал, чтобы сотрудники могли вовремя отреагировать.

— Комплекс у нас достаточно автоматизирован. Все основные показатели воды считывает электроника. Если падает уровень кислорода или меняются другие параметры, срабатывает сигнализация, и персонал сразу реагирует, — рассказал директор ТОО «Караганды Осётр» Дмитрий Абильдин.

Но одной автоматики недостаточно. Рыбу регулярно сортируют по весу, чтобы обеспечить подходящие условия содержания и кормления.

Для обследования осетровых используют ультразвуковое оборудование. С его помощью специалисты определяют пол рыбы и оценивают зрелость икры у самок. Это помогает отбирать особей для дальнейшего воспроизводства.

Отдельное направление работы хозяйства — производство чёрной икры. Её характеристики, в том числе размер и оттенок икринок, зависят от вида рыбы и её индивидуальных особенностей. На предприятии применяют и способ получения икры, при котором самку не нужно забивать: после процедуры рыбу возвращают в бассейн для восстановления.

Помимо икры, хозяйство выпускает консервы из осетрины. Предприятие развивает переработку, чтобы предлагать покупателям не только свежую рыбу, но и готовые продукты.

Проектная мощность комплекса составляет 45 тонн товарной рыбы и 2,5 тонны чёрной икры в год. Продукцию реализуют в Казахстане и поставляют в страны СНГ. Был у предприятия и опыт экспорта икры в США.

При этом выращивание осетровых требует постоянного контроля не только за самой рыбой, но и за качеством воды, кормами и рыбопосадочным материалом. Часть этих затрат компенсируется в рамках государственной поддержки.

Хозяйство самостоятельно инкубирует икру и выращивает молодняк, но при необходимости закупает рыбу и у других производителей.