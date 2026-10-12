Футбол для всех: Карагандинская область развивает единую систему подготовки игроков

Более 40 тысяч жителей Карагандинской области занимаются футболом. Как сделать этот спорт доступнее, каких результатов удалось добиться за последний год и что предстоит сделать дальше — обсудили на конференции Карагандинской областной ассоциации футбола (QOFA), отметившей 25-летие.

Главным итогом прошедшего года стало формирование единой системы развития футбола в регионе. С тех пор как QOFA возглавил Тимур Турлов, при поддержке Freedom ассоциация объединяет школьный и детско-юношеский футбол, подготовку специалистов, развитие инфраструктуры, любительский и профессиональный спорт. За это время Freedom направила на футбольные проекты области около 2 млрд теңге.

Тимур Турлов подчеркнул, что опыт Карагандинской области может стать ориентиром для других регионов Казахстана. По его словам, важно выстроить систему, в которой каждое направление дополняет другое, а возможность заниматься футболом сохраняется на протяжении всей жизни.

— Мы выстраиваем в Карагандинской области целостную систему развития футбола — от дошкольного и школьного до любительского и профессионального спорта. Она включает инклюзивные проекты, подготовку специалистов и развитие инфраструктуры. Важно, чтобы все эти направления работали как единое целое и футбол был доступен человеку на протяжении всей жизни, — отметил Тимур Турлов.

Он также обратил внимание на важность сотрудничества футбольных организаций, бизнеса и региональных властей.

Отдельное внимание — инклюзивному футболу. В 2026 году сборная Казахстана впервые выступила на чемпионате мира по футболу среди игроков с детским церебральным параличом (ДЦП) и завоевала бронзовые медали. В составе национальной команды играли карагандинцы Анатолий Федоровский и Виталий Крадин из команды «НОДА».

QOFA при поддержке Freedom помогает спортсменам: обеспечивает команду инвентарём, содействует организации тренировок и поездок на соревнования. Ассоциация также поддерживает развитие инклюзивного футбола в Темиртау.

На конференции отметили и тех, кто развивает футбол на местах. Благодарности за вклад в школьный проект ALGA! получили руководители учебных заведений и педагоги, которые организуют занятия и помогают школьникам участвовать в соревнованиях. Награды также вручили партнёрам и специалистам, поддерживающим футбольное движение в регионе.

В 2027 году Freedom планирует направить на развитие футбола в рамках QOFA ещё около 1,8 млрд теңге. Средства пойдут на инфраструктурные проекты, детско-юношеский футбол, подготовку специалистов и развитие системы соревнований.

По информации Карагандинской областной ассоциации футбола.