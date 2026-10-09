Житель Каркаралинского района 40 лет занимается разведением тазы

Житель Каркаралинского района Жолжақсы Ахмет 40 лет занимается разведением тазы, развивает их природные качества и старается сохранить редкую разновидность этих собак — алпауыт.

Интерес к тазы появился у Жолжақсы ещё в детстве. Именно отец привил ему любовь к этой породе и подарил первую собаку.

— Первую собаку по кличке Ушар мне принёс отец. С тех пор прошло уже 40 лет, а увлечение так и осталось частью моей жизни, — рассказывает Жолжақсы Ахмет.

Для него тазы — это не просто охотничья собака, а часть национальной культуры, традиция, которую важно сохранить. Тазы входит в число семи сокровищ казахов — «Жеті қазына». На протяжении веков этих борзых ценили за скорость, выносливость, сообразительность и преданность хозяину.

— Моя главная цель — сохранить тазы как бесценное наследие, которое дошло до нас от предков. У этой породы особые качества: стремительность, резвость, выносливость и верность своему хозяину, — говорит Жолжақсы Ахмет.

Он разводит одну из разновидностей тазы — алпауыт. Это крупные и сильные собаки, с которыми можно ходить на охоту даже на волка. Заводчик уделяет особое внимание тренировкам и правильному питанию собак, ответственно подходя к их содержанию и воспитанию.

Жолжақсы Ахмет не стремится к наградам и признанию. Главное для него — продолжать своё дело и сохранять качества породы. В будущем он хочет увеличить численность тазы, чтобы оставить их в наследство следующим поколениям.