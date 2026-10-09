Карагандинские школьницы завоевали Гран-при в Индии с системой безопасности для шахт

Впервые команда из Казахстана вышла в финал международного конкурса Technovation Girls в старшей возрастной категории и сразу завоевала Гран-при. На соревнованиях в индийском городе Бенгалуру ученицы карагандинской школы «Дарын» представили систему мониторинга обстановки в шахтах SAMRUQ.AI и заняли первое место среди участниц из стран Азии.

«Это большое достижение, которое подтверждает высокий потенциал школьников в области STEM, IT и инженерных технологий. Команда Asian Sharks обошла финалистов из США, Канады, Аргентины, Венгрии, Испании, Японии и других стран мира, одержав победу в одном из самых престижных международных технологических конкурсов для девушек», – отметили в Управлении образования Карагандинской области.

Asian Sharks разработала систему, которая помогает следить за условиями под землёй и вовремя выявлять угрозы для шахтёров. Проект объединил датчики, беспроводную связь, цифровую платформу и искусственный интеллект.

SAMRUQ.AI собирает данные о микроклимате, задымлении и вибрации, оценивает риски и передаёт информацию диспетчеру. Ещё одна важная функция – автоматический подсчёт людей, которые спускаются в шахту и выходят на поверхность. В случае аварии это позволит быстрее определить, сколько человек остаётся под землёй.

Перед международным финалом команда провела более 350 тестов и калибровок. Прототип также дважды испытали в подземных учебных шахтах Караганды. Выбор темы не случаен: школьницы решили использовать современные технологии для решения актуальной для промышленного региона проблемы.

До международной победы команда успела отличиться и на республиканском уровне. В августе проект SAMRUQ.AI занял третье место на конкурсе Samsung Solve for Tomorrow в Астане и получил приз – миллион теңге.