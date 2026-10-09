Карагандинец завоевал бронзу чемпионата Казахстана по прыжкам на батуте

Представитель Карагандинской области Никита Тумаков занял третье место на чемпионате РК по прыжкам на батуте среди молодёжи. Соревнования прошли в Шымкенте. В них приняли участие 175 спортсменов из девяти регионов страны.

Никита Тумаков стал бронзовым призёром чемпионата страны в индивидуальных прыжках на батуте.

Карагандинский спортсмен – один из перспективных представителей казахстанской батутной гимнастики. Он выступает не только на республиканских, но и на международных соревнованиях. В его спортивной карьере есть значимые достижения: вместе с карагандинским спортсменом Данилом Мусабаевым Никита завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, а в 2025 году дуэт стал победителем этапа Кубка мира в немецком Котбусе в синхронных прыжках на батуте.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области