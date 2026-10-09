Life News
Категории

Карагандинец завоевал бронзу чемпионата Казахстана по прыжкам на батуте

Представитель Карагандинской области Никита Тумаков занял третье место на чемпионате РК по прыжкам на батуте среди молодёжи. Соревнования прошли в Шымкенте. В них приняли участие 175 спортсменов из девяти регионов страны.

Никита Тумаков стал бронзовым призёром чемпионата страны в индивидуальных прыжках на батуте.

Карагандинский спортсмен – один из перспективных представителей казахстанской батутной гимнастики. Он выступает не только на республиканских, но и на международных соревнованиях. В его спортивной карьере есть значимые достижения: вместе с карагандинским спортсменом Данилом Мусабаевым Никита завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира в Баку, а в 2025 году дуэт стал победителем этапа Кубка мира в немецком Котбусе в синхронных прыжках на батуте.

По информации Управления физической культуры и спорта Карагандинской области