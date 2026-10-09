Социальные предприниматели и финалисты программы «Одно село – один продукт» могут получить безвозмездный государственный грант до 5 млн теңге на реализацию бизнес-идей. Финансовая поддержка позволит приобрести необходимое оборудование или материалы для своего дела.

Приём заявок пройдёт с 19 по 23 октября, сообщило Управление предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Процесс полностью электронный. Заявки и пакет документов принимаются через цифровую платформу kezekte.kz.

Программа «Одно село – один продукт» помогает развивать местные бренды. В этом году на региональной выставке свою продукцию представили более 50 предпринимателей. Из них выбрали двадцатку лучших. Затем бренд-комитет с участием экспертов Японского агентства международного сотрудничества (JICA) определил 10 финалистов. В их числе производители натуральных продуктов питания, изделий из войлока, авторских сувениров, украшений, косметики ручной работы и других товаров, отражающих особенности Карагандинской области. Проекты оценивали по качеству продукции, потенциалу развития и перспективам продвижения на рынке.

Узнать подробнее о правилах предоставления государственного гранта и конкурсной документации можно в управлении предпринимательства и промышленности. Контактный телефон: (8-7212) 50-38-73 (вн. 6324). Электронная почта: oblup@krg.gov.kz.

Кроме того, можно обращаться в отделы предпринимательства по месту жительства, а также в Палату предпринимателей Карагандинской области и её филиалы в городах и районах.