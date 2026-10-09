В Карагандинской области создают новые возможности для развития футбола

В Карагандинской области развивают футбольную инфраструктуру: реконструируют стадионы, открывают поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro и строят футбольную академию. В 2026 году на эти цели направили порядка миллиарда теңге. Проекты реализуются при поддержке Карагандинской областной футбольной ассоциации QOFA, Freedom и местных исполнительных органов.

Один из проектов — реконструкция стадиона «Локомотив» в Сортировке. Здесь не только заменили газон, но и установили новую дренажную систему, обновили асфальтовые беговые дорожки и смонтировали освещение, позволяющее проводить тренировки и матчи в вечернее время.

Обновлённое футбольное покрытие появилось и в спортивном комплексе «Аманат», где проходят детские соревнования Freedom BFL. Теперь юные футболисты могут тренироваться и соревноваться на современном поле круглый год. В Абае обновляют стадион «Жигер».

Новый этап развития футбола в регионе — строительство академии. Проект предусматривает стадион на 3500 зрителей, полноразмерное футбольное поле, крытый тренировочный манеж, интернат, медицинский блок, тренажёрные залы и бассейн. Футбольная академия станет первым объектом масштабного спортивного кластера, который создаётся в новом районе Караганды, между Майкудуком и Юго-Востоком.

Инфраструктура для юных футболистов развивается и в школах. На территории школы-гимназии №17 в Сарани построили мини-стадион с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro, освещением и трибунами. Площадка позволит школьникам регулярно заниматься футболом и проводить соревнования.

Президент QOFA Тимур Турлов подчёркивает: доступность качественной инфраструктуры — одно из главных условий развития футбола и вовлечения в спорт большего числа детей.

— То, что мы сейчас строим в Карагандинской области, — это наша мечта о том, каким должен быть футбол в Казахстане. Вместе с акиматом области и исполнительными органами мы развиваем инфраструктуру и запускаем новые программы. Если продолжим эту работу такими же темпами, будем строить, проводить соревнования и формировать новую культуру футбола — культуру добросовестного и честного труда, где профессионал может хорошо зарабатывать, — я уверен, что у нас будет сильнейшая академия и сильнейший клуб в стране, а Карагандинская область станет магнитом для талантов всего региона, — говорит Тимур Турлов.

Продолжается реконструкция центрального стадиона «Шахтёр», а в 2027 году на его территории планируют построить круглогодичный манеж среднего формата за счёт бюджетных средств.

QOFA развивает кадровый потенциал регионального футбола. Здесь готовят тренеров, судей и молодых специалистов, проводят образовательные мероприятия и сотрудничают с учебными заведениями. Студенты также могут пройти практику непосредственно в футбольной организации по проекту BASTA!.

По информации Карагандинской областной футбольной ассоциации