В Караганде продолжают обновлять водопроводные сети

В Караганде продолжается масштабное обновление инженерных коммуникаций. В этом году компания «Қарағанды Су» реализует 28 проектов, направленных на реконструкцию водопроводных и канализационных сетей города.

В планах обновить 36,7 километра коммуникаций. Из них 26,5 километра приходится на сети водоснабжения, ещё 10,2 километра — на системы водоотведения.

Один из участков, где сейчас идёт работа, находится на Четской. Здесь реализуется проект по реконструкции водопроводных сетей на улицах Гарибальди, Вавилова и Четской — от проспекта Бухар-жырау до Гоголя.

Общая протяжённость участка составляет 4,2 километра. На сегодняшний день специалисты уже заменили более 2,8 километра трубопровода. Строительно-монтажные работы продолжаются.

Реконструкция позволит снизить износ сетей, уменьшить риск аварийных ситуаций и повысить качество работы инженерных систем города.

По информации акимата Караганды