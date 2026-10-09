10 карагандинских спортсменов выступят на Параазиатских играх в Японии
Десять спортсменов из Карагандинской области представят Казахстан в составе национальной сборной на V Параазиатских играх. У всех у них за плечами победы и призовые места на соревнованиях республиканского и международного уровня.
Состязания пройдут с 18 по 24 октября в Японии.
Карагандинскую область в соревнованиях по параплаванию представят:
- Наталья Звягинцева — чемпионка спартакиады РК 2025 года и победительница этапа мировой серии по параплаванию;
- Нурдаулет Дюсенбаев — чемпион Казахстана 2026 года;
- Сергей Кинах — победитель спартакиады РК 2025 года;
- Диас Кенжебек — чемпион Республики Казахстан 2026 года по параплаванию;
- Андрей Афанасьев — бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года, рекордсмен чемпионата Казахстана 2025 года на дистанции 200 метров брассом, победитель спартакиады РК 2025 года;
- Роман Потапов — пятикратный чемпион Республики Казахстан.
В турнире по теннису на колясках выступят победители чемпионата Казахстана 2026 года Евгений Быков
и Айжан Бутимбаева.
В соревнованиях по паралёгкой атлетике Казахстан представят:
- Дастан Мукашбеков — бронзовый призёр XVII летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже;
- Руфат Хабибуллин — бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года.