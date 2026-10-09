10 карагандинских спортсменов выступят на Параазиатских играх в Японии

Десять спортсменов из Карагандинской области представят Казахстан в составе национальной сборной на V Параазиатских играх. У всех у них за плечами победы и призовые места на соревнованиях республиканского и международного уровня.

Состязания пройдут с 18 по 24 октября в Японии.

Карагандинскую область в соревнованиях по параплаванию представят:

- Наталья Звягинцева — чемпионка спартакиады РК 2025 года и победительница этапа мировой серии по параплаванию;

- Нурдаулет Дюсенбаев — чемпион Казахстана 2026 года;

- Сергей Кинах — победитель спартакиады РК 2025 года;

- Диас Кенжебек — чемпион Республики Казахстан 2026 года по параплаванию;

- Андрей Афанасьев — бронзовый призёр чемпионата мира 2022 года, рекордсмен чемпионата Казахстана 2025 года на дистанции 200 метров брассом, победитель спартакиады РК 2025 года;

- Роман Потапов — пятикратный чемпион Республики Казахстан.

В турнире по теннису на колясках выступят победители чемпионата Казахстана 2026 года Евгений Быков

и Айжан Бутимбаева.

В соревнованиях по паралёгкой атлетике Казахстан представят:

- Дастан Мукашбеков — бронзовый призёр XVII летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже;

- Руфат Хабибуллин — бронзовый призёр чемпионата мира 2025 года.