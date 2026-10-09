Карагандинские артисты выступили на международном фестивале театров кукол в Кургане

Театр-студия кукол «Буратино» Карагандинского академического театра музыкальной комедии стал участником V Международного фестиваля «Мечта о полёте. Диалог об искусстве».

Он прошёл в Кургане и собрал коллективы из пяти стран — России, Казахстана, Беларуси, Китая и Перу.

Карагандинцы показали спектакль «Легенда о любви» — постановку, объединяющую кукольный театр, актёрскую пластику, танец, музыку и драматическое действие.

Работа получила тёплый отклик зрителей. Критики назвали спектакль откровением, отметив его атмосферу и обращение к традициям кочевников.

Фестивальная программа включала мастер-классы, лекции и круглые столы, где специалисты-кукольники обменивались опытом.

Такой профессиональный диалог помогает расширить кругозор, совершенствовать мастерство и по-новому оценить собственную работу.