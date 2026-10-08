Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с модернизацией коммунально-энергетической и социальной инфраструктуры Балхаша в рамках задач, поставленных Главой государства по повышению качества жизни граждан. Посещены Балхашская ТЭЦ, новый ангиографический центр многопрофильной больницы и индустриальная зона Balkhash.

В многопрофильной больнице в мае этого года был запущен новый центр по оказанию круглосуточной помощи при острых сосудистых состояниях. Финансирование проекта осуществлялось также посредством возвращённых в страну незаконно вывезенных активов, на эти цели из Специального государственного фонда был выделен 1 млрд теңге. Кроме того, за счёт средств республиканского бюджета приобретено медицинское оборудование, в том числе ангиографическая установка, компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф.

Премьер-министру доложили о принимаемых мерах по повышению качества оказываемых гражданам медицинских услуг. В частности, обеспечена доступность высокотехнологичной специализированной и рентгенэндоваскулярной помощи порядка 150 тыс. жителей Балхаша, Приозёрска, Шетского и Актогайского районов. Реализация проекта позволяет соблюдать принцип «золотого часа» при экстренных состояниях и в целом расширяет охват своевременной помощью пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и инсультами.

Руководитель Управления здравоохранения Карагандинской области Самат Кенжибаев сообщил, что с июля этого года проведено 148 ангиографических исследований и эндоваскулярных вмешательств, в том числе 70 операций по стентированию и баллонной ангиопластике. Своевременное проведение операций позволило спасти 70 жизней.

Премьер-министр поручил акимату региона обеспечить бесперебойную работу комплекса и уделить особое внимание дальнейшему повышению кадрового потенциала.

В ходе беседы с медицинскими работниками региона Олжас Бектенов проинформировал о дальнейших планах по развитию социальной инфраструктуры.

— Президент объявил запуск программы масштабного строительства. Речь идёт в первую очередь о социальной инфраструктуре. Средства направляются именно на такие медицинские объекты, образовательные центры, инженерные сети и объекты водоснабжения – на всё то, что непосредственно влияет на качество жизни граждан. И проводимая сейчас социальная реформа тоже позволит высвободить средства для нужных для жителей «здесь и сейчас» объектов медицины. При этом господдержка сохраняется для нуждающихся категорий. Реформа коснётся только лиц, относящихся к высокому уровню дохода. Государственные меры финансовой поддержки должны предоставляться действительно нуждающимся гражданам и семьям, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил Балхашскую ТЭЦ. В результате принимаемых мер по итогам 2025 года станция была выведена из аварийной «красной зоны», в текущем году полностью завершён весь запланированный объём работ по ремонту основного оборудования на сумму 3,2 млрд теңге.

В настоящее время на ТЭЦ реализуется комплекс мероприятий по модернизации и расширению мощностей. Продолжаются работы по строительству котлоагрегата №5 стоимостью 30,3 млрд теңге. На сегодняшний день монтаж основного оборудования завершён, ведётся строительство здания котельного цеха, тракта топливоподачи и работа по проектированию современного газоочистного оборудования. После завершения проекта паропроизводительность станции увеличится на 270 тонн в час. Следующим этапом предусмотрена установка нового турбоагрегата №5 стоимостью 28,7 млрд теңге. Его ввод позволит увеличить установленную электрическую мощность станции на 65 МВт и даст прирост тепловой мощности 55 Гкал/час. Завершение проекта планируется до конца 2028 года.

Олжас Бектенов акцентировал внимание, что обеспечение граждан бесперебойным теплоснабжением – приоритетная задача акимата. На Балхашской ТЭЦ в ходе осенне-зимнего периода ОЗП 2025–2026 годов зарегистрировано 17 отказов II степени. Региональному штабу поручено на постоянной основе мониторить работу и не допускать перебоев с отоплением города.

В ходе посещения индустриальной зоны Balkhash премьер-министр ознакомился с реализуемыми туристскими проектами и планами по дальнейшему развитию гостиничной и рекреационной инфраструктуры. В текущем году открыты шесть новых зон отдыха с общим объёмом инвестиций 5,3 млрд теңге, начата реализация двух проектов по строительству четырехзвёздочных гостиниц. Параллельно развивается инженерная и прибрежная инфраструктура, что создаёт условия для формирования современного круглогодичного туристского кластера на побережье озера.

primeminister.kz