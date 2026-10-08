Караганда на три дня станет центром спорта для юных сельских спортсменов. Более 400 школьников из всех районов области приехали сюда, чтобы побороться за звание сильнейших на областном этапе турнира AUYL SPORT – 2026.

На спортивных площадках спортсмены выясняют, кто лучше в семи дисциплинах: мини-футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе, шахматах, вольной борьбе и боксе.

Турнир AUYL SPORT в Карагандинской области проводится во второй раз. В прошлом году областные соревнования принимал Бухар-Жырауский район. На этот раз эстафету приняла Караганда. Все участники уже прошли районный отбор.

Поддержать юных спортсменов на открытие приехали ветераны спорта Валерий Громов и Сабиголла Алькеев, бронзовые призёры Олимпийских игр 2004 года в Афинах — боксёр Серик Елеуов и легкоатлет Дмитрий Карпов, а также чемпион мира 2025 года и победитель Кубка мира 2026 года по боксу Аблайхан Жусупов.

— Очень хорошо, что так развивают спорт в сёлах. Практика показывает, что многие профессиональные спортсмены — выходцы из аулов. Мы и сами начинали в ауле, а потом покоряли вершины на областных, республиканских и мировых аренах. Поэтому нужно искать молодых талантов в сёлах. Я уверен, что среди сегодняшних ребят есть будущие чемпионы страны, — сказал Аблайхан Жусупов.

Первый соревновательный день сразу задал высокий темп: на площадках прошли матчи по баскетболу и волейболу, а на ринге состоялись первые бои боксёров.

В составе команды Осакаровского района на турнир приехала девятиклассница Арианна Сефериди. Баскетболом она занимается в школьной секции и местном физкультурно-оздоровительном комплексе. В прошлом году баскетболистки Осакаровского района стали победителями. Свой титул команда намерена отстоять и в этот раз.

— Мы с девочками очень ждём эти соревнования. Это возможность и себя показать, и с соперниками познакомиться. Мы настроены только на победу, — говорит Арианна.

Настрой команды подтверждает и первый результат. В стартовом матче осакаровские баскетболистки уверенно обыграли команду Нуры — 42:15.

Впереди у участников ещё два дня напряжённой борьбы. Здесь будут определены победители и призёры как в личных, так и в командных зачётах.

Им вручат дипломы, медали, кубки и ценные подарки.

Но главное — победители областного этапа получат возможность представить Карагандинскую область на республиканском финале AUYL SPORT – 2026, который состоится в начале ноября в Астане.